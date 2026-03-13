Онколог рассказал, какой вид рака диагностируют чаще всего

Рак желудка оказался одним из самых часто встречающихся видов онкологических заболеваний. Об этом в беседе с aif.ru рассказал онколог Евгений Черемушкин.

По словам специалиста, чаще всего опухоли возникают в органах, которые контактировали с внешней средой, — коже, легких и желудочно-кишечном тракте.

«Причина этого вида рака может быть в том, что люди едят все подряд, в том числе с добавлением всяких консервантов», — сказал врач.

Черемушкин отметил, что выявить рак желудка на ранней стадии трудно, поскольку его симптомы нередко маскируются под другие заболевания ЖКТ. Среди ранних признаков он назвал слабость, быструю утомляемость, снижение аппетита, потерю веса, а также дискомфорт и боль в верхней части живота после еды.

На более поздних стадиях могут появляться постоянная изжога, рвота, затрудненное глотание и желудочные кровотечения. Специалист подчеркнул, что при болях, изжоге и других проблемах с пищеварением важно вовремя обращаться к врачу — сначала к терапевту, а затем к гастроэнтерологу.

Онколог также указал, что беременность сама по себе не способствует развитию рака, но при уже имеющейся опухоли может ускорять ее рост.

«Еще при первой стадии рака можно сказать: „Сейчас прооперируем, назначим дополнительное лечение, пациент будет жив-здоров, но будет наблюдаться“. Но уже на четвертой стадии вылечить рак желудка практически нереально», — заявил Черемушкин.

Ранее рак желудка четвертой степени с метастазами диагностировали блогерше Лерчек (Валерии Чекалиной). Онкологическое заболевание обнаружили у нее сразу после родов, с ребенком все в порядке.