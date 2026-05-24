В Минздраве назвали постепенно молодеющий вид рака

В России рак простаты стали все чаще диагностировать у молодых мужчин. Об этом РИА «Новости» сообщил главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь.

«Сегодня мы видим, что это заболевание постепенно молодеет, поэтому своевременная диагностика становится все более важной», — сказал врач.

Он посоветовал мужчинам старше 40 лет хотя бы раз сходить к урологу для профилактического осмотра. Это поможет оценить риски, изучить семейный анамнез и определиться, как часто нужно наблюдаться в дальнейшем.

Ранее врач Дмитрий Еделев заявил, что среди людей до 50 лет стали все чаще диагностировать еще несколько видов рака: молочной железы, матки, почек и кишечника. Отчасти это связано с ранним выявлением признаков заболеваний.

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала, что хронический стресс может сделать организм более подверженным к онкологическим заболеваниям, хотя и не является его причиной.