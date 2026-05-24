Россиянам объяснили, как на самом деле рак связан со стрессом
Онколог Пурцхванидзе: хронический стресс делает организм уязвимей перед раком
Хронический стресс не приведет к раку напрямую, но сделает организм человека более подверженным заболеванию. Об этом врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе сообщила «Газете.ru».
«Прежде всего, стресс подавляет иммунную систему, а это главный защитник организма от раковых клеток», — объяснила она.
В целом стресс, по словам доктора, считается естественной реакцией организма и наносит вред только в том случае, если становится хроническим. Ученые не доказали существования прямой связи между переживаниями и раком, но подтвердили, что они снижают защиту организма от любых заболеваний, в том числе онкологических.
Пурцхванидзе посоветовала научиться управлять стрессом. Одновременно со здоровым образом жизни и регулярными медобследованиями это позволит снизить риск развития рака.
