Россиянам объяснили, как на самом деле рак связан со стрессом

Хронический стресс не приведет к раку напрямую, но сделает организм человека более подверженным заболеванию. Об этом врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе сообщила «Газете.ru» .

«Прежде всего, стресс подавляет иммунную систему, а это главный защитник организма от раковых клеток», — объяснила она.

В целом стресс, по словам доктора, считается естественной реакцией организма и наносит вред только в том случае, если становится хроническим. Ученые не доказали существования прямой связи между переживаниями и раком, но подтвердили, что они снижают защиту организма от любых заболеваний, в том числе онкологических.

Пурцхванидзе посоветовала научиться управлять стрессом. Одновременно со здоровым образом жизни и регулярными медобследованиями это позволит снизить риск развития рака.

