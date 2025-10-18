В Махачкале скончался эвакуированный из Китая спецбортом мальчик из Дагестана

Тяжелобольной мальчик из Дагестана Алим Алимурзаев, эвакуированный из Китая по распоряжению президента России, скончался в больнице Махачкалы. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в системе здравоохранения республики.

По его словам, ребенок был паллиативным пациентом с неизлечимым заболеванием.

«Ребенок скончался сегодня, несмотря на усилия врачей», — сказал представитель здравоохранения.

Изначально Алим лечился в Китае, однако как раз во время визита президента России Владимира Путина в КНР, местные врачи из-за ухудшения состояния пациента рекомендовали срочно эвакуировать его домой. Мать мальчика обратилась в российское посольство, а позже посол доложил об этом Путину.

В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент помог организовать возвращение ребенка. Мальчика доставили в Москву бортом специального летного отряда Россия, затем его перевели в онкоцентр имени Блохина, а позже — в детскую больницу Махачкалы.