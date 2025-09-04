Больного раком ребенка успешно доставили из Пекина в Москву

Больного раком ребенка, для перевозки которого российский лидер Владимир Путин направил специальный самолет авиаотряда «Россия», доставили из Пекина в Москву. Об этом сообщил заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина, заведующий отделением трансплантации костного мозга Кирилл Киргизов в беседе с газетой «Известия» .

«Ребенок пяти лет с диагнозом „нейробластома“ поступил в отделение реанимации интенсивной терапии в стабильном состоянии после транспортировки из Китая», — заявил он.

Врачи оценили состояние ребенка как стабильное. По словам Киргизова, сейчас проводят диагностику. Также врачи обсуждают план действий по дальнейшему лечению.

Ранее специалисты Детского клинического центра имени Рошаля спасли 12-летнего мальчика с опухолью слюнной железы. Опухоль выросла до 10 сантиметров.