В Ленобласти выявили первый за 10 лет случай бешенства у человека

В Ленинградской области впервые за 10 лет зафиксировали бешенство у человека. Болезнь спровоцировал укус собаки за границей, сообщила пресс-службе Роспотребнадзора .

«Бешенство — одно из самых опасных вирусных заболеваний, поражающих нервную систему. Без своевременной помощи оно приводит к летальному исходу в 100% случаев», — предупредили в ведомстве.

Там напомнили, что на протяжении последнего десятилетия в Санкт-Петербурге и Ленобласти случаи заболевания не регистрировались. Бешенство передается через укусы, царапины и попадание слюны зараженного животного на поврежденную кожу.

Опасными переносчиками инфекции считаются не только бродячие собаки, но и кошки, лисы, еноты, летучие мыши и даже домашние питомцы. В Роспотребнадзоре призвали прививать своих животных и не контактировать с бездомными.

В случае укуса важно промыть рану с мылом под проточной водой не менее 15 минут, обработать травму антисептиком, срочно обратиться к врачу и в ветеринарную службу. Бешенство неизлечимо на стадии симптомов, но его можно предотвратить.

В Самарской области ранее ввели карантин по бешенству. Инфекцию выявили в одном из личных подсобных хозяйств.