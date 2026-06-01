В Ленобласти спасли жизнь многодетной мамы и ее будущего ребенка

Беременную с сепсисом вертолетом доставили в больницу в Ленобласти

Беременную из Тихвина вертолетом доставили в Ленинградский областной перинатальный центр после обнаружения признаков сепсиса. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Пациентка находилась на 27-й неделе беременности. Женщина пожаловалась на признаки хронического пиелонефрита и высокую температуру. Также у нее обнаружили сердечно-сосудистую и почечную недостаточность.

Врачи смогли стабилизировать состояние будущей 43-летней роженицы. Сейчас маме и малышу ничего не угрожает. Пациентка находится в терапевтическом отделении.

Скоро ее переведут для наблюдения в отделение патологии беременности. Для женщины роды станут уже четвертыми.

Ранее московские медики спасли женщину на позднем сроке беременности с аневризмой дуги аорты. Ей успешно провели высокотехнологичную гибридную операцию по эндопротезированию, на 37-й неделе она родила здорового малыша.