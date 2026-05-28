Беременную женщину с редкой патологией спасли в больнице в Москве

Женщину на позднем сроке беременности спасли в Москве с серьезной патологией. У нее выявили аневризму дуги аорты. Состояние могло привести к разрыву сосуда и угрожало жизни пациентки. Об этой истории в Международный день защиты женского здоровья рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Женщина поступила в больницу Юдина. Там врачи провели ей высокотехнологичную гибридную операцию по эндопротезированию.

«Благодаря слаженным действиям мультидисциплинарной команды врачей удалось стабилизировать состояние пациентки и сохранить беременность», — отметила Анастасия Ракова.

В медицинской литературе встречаются единичные случаи успешного лечения подобных случаев.

После операции женщину выписали для наблюдения в перинатальный центр. На 37-й неделе она родила здорового ребенка. Сейчас мама и дочь чувствуют себя хорошо.