В купатах «Мясницкого ряда» нашли листерии

Роскачество обнаружило патогенные бактерии в мясных полуфабрикатах для гриля. Исследованы были 19 популярных марок купатов и колбасок. Исследование есть в распоряжении 360.ru.

«В продукции ТМ „Мясницкий ряд“ (купаты) обнаружили листерии — патогенные бактерии, вызывающие листериоз», — сообщили в ведомстве.

Листерии погибают при температуре выше 100 градусов за 5 минут. Роскачество настоятельно посоветовало россиянам тщательно прожаривать мясные полуфабрикаты.

«Мясницкий ряд» разработал план корректирующих действий для устранения выявленных несоответствий. Проведена внеплановая генеральная уборка и санитарная обработка цеха. Внесены изменения в программу производственного контроля.

Кроме того, производитель проверил партии продукции, а также провел дополнительные лабораторные испытания. Также в компании обновили стандарт обработки оборудования и провели инструктаж для сотрудников.

Эксперты также обнаружили антибиотики в купатах бренда «Останкино». После внеплановой проверки АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» назначили административное наказание.

Ранее в Роскачестве предупредили об ухудшении состава ванильного мороженого. Многие продукты относятся к экономклассу, из-за этого их жирность часто составляет 12%, хотя в традиционных продуктах она должна быть 15%. Одной из проблем является замена натуральных жиров растительными.