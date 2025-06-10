Специалисты Роскачества предупредили об ухудшении состава ванильного мороженого

Специалисты Роскачества поделились результатами последнего исследования ванильного пломбира. Хотя в целом мороженое на российском рынке оценивается положительно, качество пломбира вызвало у экспертов вопросы. Об этом сообщил Life.ru .

Отмечается, что большинство продукции относится к экономклассу, из-за чего массовая доля жира часто составляет 12%, а не 15%, как положено в традиционном продукте. Одной из проблем является фальсификация растительными жирами.

В некоторых образцах найдены фитостерины, указывающие на замену животного жира. Это не опасно для здоровья, но отсутствие информации на этикетке может вводить потребителей в заблуждение.

Также исследование 2022 года обнаружило бактерии группы кишечной палочки в семи видах сливочного пломбира. Тем не менее патогенные микроорганизмы, такие как золотистый стафилококк, сальмонелла и листерии, не были найдены.

Следовые количества антибиотиков (тетрациклин, клоксациллин) в разрешенных пределах обнаружены в трех торговых марках, но превышений допустимых норм не выявлено. Повышенная кислотность, которая могла бы свидетельствовать о несоответствии нормам, в последнем исследовании не зафиксирована.