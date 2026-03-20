В Краснодаре разработают противоопухолевое лечение с меньшей нагрузкой на сердце

Ученые Кубанского государственного медицинского университета в Краснодаре работают над созданием противоопухолевой терапии, которая позволит снизить нагрузку на сердце и уменьшить риск инфаркта миокарда. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта, доктор биологических наук Александр Славинский.

«Научный проект ориентирован на повышение эффективности и безопасности лечения пациентов как в кардиологической, так и в онкологической практике. В рамках исследования будут разработаны подходы к метаболической защите миокарда (мышечная ткань сердца) при противоопухолевой терапии», — рассказал он.

Особое внимание уделяют изучению берберина — растительного вещества, содержащегося, в частности, в барбарисе. По словам исследователей, это соединение обладает защитными свойствами: помогает нормализовать уровень холестерина, улучшает кровообращение, укрепляет сосуды и сердечную мышцу.

Как отметил Славинский, современные препараты для лечения злокачественных опухолей нередко оказывают серьезную нагрузку на сердце, что ограничивает возможности терапии и может негативно сказываться на продолжительности и качестве жизни пациентов. В ходе работы ученые намерены детально изучить механизмы таких осложнений и предложить способы их снижения.

Результаты исследования помогут создать новые подходы к лечению, которые сделают противоопухолевую терапию более безопасной для сердечно-сосудистой системы.

Министерство здравоохранения ранее выпустило постановление, согласно которому разработанные российскими специалистами вакцины от рака включат в программу обязательного медицинского страхования в 2026 году.