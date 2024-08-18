В кожуре огурцов нашли вызывающий рак яд

Nano Letters: ученые нашли в кожуре огурцов вызывающий рак яд

Фото: Unsplash

Ученые из Сельскохозяйственного университета Аньхой в Китае обнаружили в кожуре огурцов пестициды, вызывающие онкологические заболевания. Об этом сообщил журнал Nano Letters.

Ученые проверили несколько новых способов анализа продуктов на токсины. С помощью специальной методики они визуализировали распределение пестицидов в яблоках, огурцах, креветках и зернах риса. Специалисты выяснили, что вызывающие рак печени яды настолько глубоко проникали через кожицу в мякоть, что простое мытье не могло нейтрализовать их действие. Помогала лишь чистка.

«Это исследование предлагает новую идею для проектирования наноморщинистых структур и расширения использования целлюлозы в обеспечении безопасности пищевых продуктов», — заявил автор научной статьи.

Другое исследование показало, что опасные микроорганизмы могут скрываться в сливах и вокруг смесителей домашних умывальников. Ученые из Университета Флиндерса в Австралии обнаружили в раковинах возбудителей «болезни легионеров» и пневмонии.

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