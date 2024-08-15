В домашних раковинах обнаружили возбудителей «болезни легионеров»

STE: в сливах умывальников нашли опасные патогены

Фото: РИА «Новости»

Ученые из Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что на кранах и в сливах умывальников обитают сотни типов микроорганизмов. Среди них возбудители пневмонии и легионеллеза. Результаты исследования опубликовал журнал Science of the Total Environment.

Специалисты взяли 18 проб в больничных умывальниках и 22 в домашних, чтобы проверить, какие микробы в них обитают. Они выяснили, что биопленки во всех типах раковин содержали сложные и разнообразные микробные сообщества. В смывах обнаружили до 250 различных типов микроорганизмов, в том числе патогенных — возбудителей пневмонии, разного рода инфекций и «болезни легионеров».

«Legionella была единственным родом [микроорганизмов], который значительно различался между типами зданий, с более высоким относительным обилием в жилых помещениях», — заявили авторы научной статьи.

Такую разницу объяснили тем, что в больницах строго соблюдали нормы гигиенической обработки и следили за качеством воды. В жилых домах раковины обрабатывали реже.

Вспышка «болезни легионеров» произошла в 2023 году в Польше. От нее скончались не менее восьми человек.

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