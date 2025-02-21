В Китае выявили новый коронавирус, который может передаваться человеку

Китайские вирусологи обнаружили новый коронавирус, который, как и COVID-19, способен передаваться от летучих мышей к людям. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

«Сообщаем об открытии и выделении второй линии HKU5-CoV, которая может использовать <…> ACE2 человека», — сказали вирусологи.

HKU5-CoV-2 способен связываться не только с человеческими рецепторами ACE2, но и с множеством других видов. Все эти виды могут выступать в роли промежуточных хозяев и в дальнейшем передавать вирус человеку.

Однако ученые подчеркнули, что не следует преувеличивать риск появления HKU5-CoV-2 в человеческой популяции. Тем не менее, они считают необходимым провести дополнительные исследования.

Исследование проводилось в лаборатории города Гуанчжоу, расположенного в южной провинции Гуандун, Китай. В нем участвовали ученые из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии. Возглавляла эту группу ученых Ши Чжэнли, известная как «женщина-летучая мышь» из-за своих многочисленных исследований, посвященных коронавирусам летучих мышей.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра Александр Чепурнов рассказал о возможных сценариях происхождения COVID-19. По мнению исследователя, вирус мог попасть в организм человека через еду или при контакте с кровью зараженного животного. Такое заражение происходит незаметно, а вирус быстро адаптируется к организму.