Вирусолог Чепурнов: COVID-19 мог распространиться через контакт с жидкостью

Ученый полагает, что вирус мог распространиться переносом от животного. Человек употреблял пищу, содержащую вирус, или контактировал с кровью зараженного животного. Это может произойти незаметно, при этом вирус очень быстро адаптируется к организму.

Также заражение возможно через контакт с жидкостью. По словам Чепурнова, жидкость, содержащая вирус, попадает в организм через ранку или порез, и человек заболевает. Возможно, это была кровь зараженной мыши, и пациент мог не заметить заражения.

В США же считают, что вирус появился в Китае из-за халатной работы специалистов. Этот вариант, как отметил ученый, рассматривает версию о неудачной манипуляции с патогеном, что привело к его распространению.

Все эти сценарии говорят о том, что первоначальные случаи заражения могли остаться незамеченными, и эпидемия началась не с известной даты, а развивалась постепенно.