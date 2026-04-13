В Якутии пациент ожил после пяти часов клинической смерти

В городе Мирном в Якутии пациент неожиданно вернулся к жизни спустя пять часов пребывания в состоянии клинической смерти. Об этом сообщила пресс-служба Мирнинской ЦРБ.

Пострадавшего привезли в реанимацию и начали медленно отогревать. На протяжении нескольких часов температуру постепенно увеличивали с 24 до 34 градусов.

Мужчина после застолья присел на скамейку на улице в -20 градусов и уснул. Медицинская бригада констатировала клиническую смерть из-за переохлаждения.

Жизнь якута удалось вернуть через пять часов 34 минуты после наступления клинической смерти. Пострадавшего ввели в искусственную кому, он очнулся через сутки. Еще через пять дней мужчину выписали из больницы.

