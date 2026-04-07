В Приморье врачи извлекли из руки пациентки стеклянную иглу в два миллиметра

Врачи Находкинской городской больницы помогли пациентке, в руке которой застряла двухмиллиметровая стеклянная игла. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

У женщины в руке лопнул стакан с кипятком. Она сама вытащила большинство осколков, но потом у нее разболелся сустав пальца.

На рентгеновских снимках врачи заметили осколок и назначили операцию. Вытащить иглу оказалось непросто, поскольку она была очень маленькой и находилась в труднодоступной области.

Однако хирург-травматолог все-таки добрался до цели и достал иглу. Все функции руки удалось сохранить. Сейчас пациентка уже на амбулаторном лечении.

Ранее в Подмосковье помогли годовалому ребенку, севшему на швейную иглу. По счастливой случайности игла задела только мягкие ткани, не навредив организму.