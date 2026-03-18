В Японии обнаружили новый опасный подтип рака крови

Японские ученые нашли новый опасный подтип рака крови, чаще встречающийся у молодых взрослых и подростков. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель исследования, глава отдела изучения прогрессирования рака Национального онкоцентра Кэнъити Есида.

Речь идет о подтипе T-клеточного острого лимфобластного лейкоза — это злокачественное заболевание крови развивается из незрелых иммунных клеток. Такой вид рака выявили у 14 пациентов в возрасте от семи до 35 лет. Средний возраст составил 17 лет, что указывает на частое развитие недуга у подростков и молодежи.

Вариант болезни отнесли к группе крайне высокого риска из-за неблагоприятных результатов лечения.

«Прогноз у пациентов с этим подтипом был неблагоприятным — наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов», — отметил Есида.

Причины того, почему этот тип рака чаще встречается у подростков и молодых взрослых, пока не ясны. Предположительно, это одна из особенностей подтипа.

Российские ученые разработали систему ИИ для автоматического выявления метастазов колоректального рака в лимфоузлах.