Мужчина увидел рай во время 105-минутной остановки сердца

Пастор Дин Бракстон из Вашингтона перенес клиническую смерть продолжительностью почти два часа и полностью восстановился. Во время остановки сердца он видел родных и Бога, сообщил The Daily Mail .

В 2006 году мужчина лег в больницу на удаление камней в почках. Из-за осложнений его сердце остановилось на 105 минут. Медики констатировали смерть и начали оформлять документы на отправку тела в морг, когда сердцебиение возобновилось, и Бракстон очнулся. Он полностью восстановился, клиническая смерть не вызвала необратимых последствий, как это часто бывает.

Мужчина утверждает, что побывал в раю. Там его встретили родственники, в том числе те, которых он никогда не знал, а также Бог и Иисус Христос. Общение происходило без слов, телепатически, исключительно образами и чувствами.

«Мне казалось, что все вокруг живое, ничего не мертвое — и я имею в виду не просто живую траву, которая растет у меня перед домом. Я имею в виду, что они были живыми там, где обладали разумом. Казалось, у всего было свое настроение — хорошее настроение, а не плохое, — и они были рады моему приходу», — рассказал Бракстон.

Когда он подошел к черте невозврата, Иисус несколько раз дал понять, что время еще не пришло, и заставил вернуться в тело. Так мужчина очнулся в больнице.

Состояние клинической смерти изучают специалисты по всему миру. Профессор Уппсальского университета Мария Стремме выдвинула теорию о том, что после гибели человека сознание не исчезает, а трансформируется.