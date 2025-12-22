В холодце известных марок нашли кишечную палочку и стафилококк

В готовом холодце «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес» нашли бактерии кишечной палочки, а в «Ремите» — стафилококка. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка» .

Превышение микробов выявили и в холодце еще нескольких торговых марок. Кроме того, Super и «Диво» внесли в состав не указанный на этикетке консервант, а «Холодушка» и «Мясной выбор» указали неверное содержание белка и углеводов.

Все эти продукты продаются в крупных торговых сетях, а значит, могли навредить большому количеству покупателей.

