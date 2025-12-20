Названа новогодняя закуска, не дающая быстро опьянеть

Россияне смогут минимизировать вред от спиртных напитков, если поставят на стол холодец. Это блюдо способно замедлить всасывание алкоголя в организм, рассказала РИА «Новости» старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова.

«Плюс холодца — все-таки за счет того, что это такое достаточно насыщенное и животными жирами, и белком блюдо, он замедляет всасывание алкоголя. Поэтому, если в сочетании с алкоголем [употреблять] холодец, он нам поможет», — объяснила она.

Денисова добавила, что для насыщения человеку достаточно съесть 150 граммов холодца.

