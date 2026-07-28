В Грозном врачи спасли новорожденного после пятиминутной остановки сердца
В Грозном врачи спасли новорожденного, пережившего пятиминутную остановку сердца. Об этом РИА «Новости» рассказала замглавврача по педиатрии Республиканского клинического центра охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой Луиза Яскиева.
В клинику привезли 27-летнюю женщину на 35-й неделе беременности с угрозой преждевременных родов. Пациентка была очень бледной, испытывала сильную слабость. Во время исследования выяснилось, что у нее отслойка плаценты и брадикардия у плода.
Женщину экстренно перевели в операционную. У нее произошел разрыв матки по рубцу от предыдущих операций. Ребенок родился через пять минут после начала операции, но у него отсутствовали сердцебиение и пульсация пуповины.
«Однако экстренные реанимационные мероприятия дали результат: уже на пятой минуте медики зафиксировали первый удар сердца, а к пятнадцатой минуте состояние крохи удалось полностью стабилизировать», — сказала замглавврача.
Ранее в Щелкове врачи спасли зрение новорожденному.