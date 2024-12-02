В Госдуме усомнились в возможности запретить курение на ходу

Депутат Хамзаев: важно воплощать в жизнь проекты защиты россиян от табака

Депутаты от «Новых людей» предложили запретить в России курение на ходу. Будет ли этот закон работать и не ущемит ли права курильщиков, рассказал 360.ru член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев.

Он заявил, что в целом поддерживает инициативу, но скептически относится к возможности ее реализовать.

«Суть любых действий, направленных на защиту здоровья граждан России от табака, других пагубных явлений, в первую очередь должна заключаться в правоприменительной практике, чтобы это было сделано, а не заявлено», — подчеркнул депутат.

Также он предложил проверить качество сигарет, есть ли в них вообще табак, и выразил мнение, что в создании дополнительных зон для курильщиков нет необходимости.

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