Невролог Чердак заявила, что курение приводит к преждевременному старению головного мозга

Курение — пагубная привычка, которая оказывает негативное влияние на все системы организма человека. Кроме того, никотин провоцирует преждевременное старение головного мозга. Об этом рассказала врач-невролог Мария Чердак в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, это обусловлено тем, что у курильщиков с каждым годом снижается количество серого вещества. Во время курения сокращается объем кислорода и питательных веществ, поступающих в головной мозг, отмечает сайт kp.ru.
Кроме того, продукты горения и смолы, содержащиеся в сигаретном дыме, отравляют нервные клетки, подчеркнула Чердак.
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