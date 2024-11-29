Невролог Чердак заявила, что курение приводит к преждевременному старению головного мозга

Курение — пагубная привычка, которая оказывает негативное влияние на все системы организма человека. Кроме того, никотин провоцирует преждевременное старение головного мозга. Об этом рассказала врач-невролог Мария Чердак в беседе с «Газетой.ru» .

По словам специалиста, это обусловлено тем, что у курильщиков с каждым годом снижается количество серого вещества. Во время курения сокращается объем кислорода и питательных веществ, поступающих в головной мозг, отмечает сайт kp.ru.

Кроме того, продукты горения и смолы, содержащиеся в сигаретном дыме, отравляют нервные клетки, подчеркнула Чердак.