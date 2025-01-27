В Госдуме призвали составить список народных целителей

В России предложили создать единый реестр народных целителей. Такую идею в беседе с RTVI озвучил первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Я за то, чтобы был общий реестр — и в регионах, и на федеральном уровне. Это бы позволило исключить всяких разных шарлатанов, которых очень много, которые наносят вред», — подчеркнул он.

Тумусов, который также возглавляет экспертный совет при комитете по народной медицине, уточнил, что этот список должен быть открытым, чтобы каждый пациент имел возможность убедиться в наличии лицензии у «лекаря».

Парламентарий напомнил, что сейчас в России разрешения на занятия нетрадиционной медициной выдают региональные министерства здравоохранения.

Тумусов также заметил, что деятельность гадалок и колдунов под действие закона об основах охраны здоровья не подпадает.

Юрист Илья Русяев ранее поддержал создание реестра народных целителей в Башкирии и назвал эту меру важным шагом в регулировании работы таких специалистов.