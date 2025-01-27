Юрист Русяев поддержал создание реестра народных целителей в Башкирии

Создание реестра народных целителей в Башкирии — важный шаг в регулировании работы специалистов в области народной медицины. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с RT .

По его словам, проблема регулирования данной сферы остается актуальной. Соответствующая база поможет следить за квалификацией и деятельностью целителей, предоставляя пациентам дополнительную защиту, отметил эксперт.

«Однако возникает вопрос: что делать с теми, кто отказывается регистрироваться?» — добавил специалист.

Русяев предложил использовать административные меры, такие как штрафы или запрет на деятельность, в отношении уклонистов.