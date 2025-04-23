Не запрет — баланс. В Госдуме предложили ввести новые правила для школьных буфетов
Депутат ГД Горячева: количество фастфуда в школьных буфетах нужно сбалансировать
В Госдуме предложили уточнить порядок составления меню для школьных буфетов. Депутат от фракции «Новые люди» Ксения Горячева рассказала 360.ru, что получила много обращений от обеспокоенных родителей, которые недовольны ассортиментом с большим количеством вредной еды.
«Мы с командой получили большое количество обращений от родителей, обеспокоенных тем, что в школьных буфетах часто преобладают сладости, выпечка, газировка — по сути, быстрые углеводы и фастфуд», — рассказала она.
По словам Горячевой, сладости и другие любимые продукты детей могут быть в буфетах, вопрос заключается в их количестве. Если фастфуд составляет 70–80% ассортимента — это не норма.
«Сейчас мы получаем ответы от профильных ведомств, чтобы понять, где в системе нам нужны изменения. После этого планируем провести круглый стол с участием врачей, диетологов, педагогов и представителей родительских сообществ», — заявила депутат.
По ее словам, цель состоит не в запрете фастфуда в школах, а в балансировке его количества.
Ранее в ГД предложили ввести единые требования к питанию школьников и депутатов. С такой инициативой выступила замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Она задалась вопросом, почему у парламентариев всегда сбалансированный рацион, а в школах постоянно жалуются на качество блюд.