В Госдуме предложили уточнить порядок составления меню для школьных буфетов. Депутат от фракции «Новые люди» Ксения Горячева рассказала 360.ru, что получила много обращений от обеспокоенных родителей, которые недовольны ассортиментом с большим количеством вредной еды.

«Мы с командой получили большое количество обращений от родителей, обеспокоенных тем, что в школьных буфетах часто преобладают сладости, выпечка, газировка — по сути, быстрые углеводы и фастфуд», — рассказала она.

По словам Горячевой, сладости и другие любимые продукты детей могут быть в буфетах, вопрос заключается в их количестве. Если фастфуд составляет 70–80% ассортимента — это не норма.

«Сейчас мы получаем ответы от профильных ведомств, чтобы понять, где в системе нам нужны изменения. После этого планируем провести круглый стол с участием врачей, диетологов, педагогов и представителей родительских сообществ», — заявила депутат.

По ее словам, цель состоит не в запрете фастфуда в школах, а в балансировке его количества.

Ранее в ГД предложили ввести единые требования к питанию школьников и депутатов. С такой инициативой выступила замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Она задалась вопросом, почему у парламентариев всегда сбалансированный рацион, а в школах постоянно жалуются на качество блюд.