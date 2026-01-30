В Госдуме предложили ввести независимую оценку качества медицинской помощи

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал создать независимую систему оценки качества медицинской помощи. Документ с его инициативой есть в распоряжении 360.ru.

По словам парламентария, Минздрав не должен сам проводить опросы, поскольку занижает целевые показатели, а его данные не соответствуют другим оценкам, например, опросу ВЦИОМ. Удовлетворенность медицинской помощью должна составлять не менее 80%, а не 55%, как планирует министерство к 2030 году.

«Только так можно будет понять, какие у нас сохраняются проблемы в государственной системе здравоохранения и как их решить», — подчеркнул Миронов.

Он напомнил, что его партия давно предлагает передать Росстат в подчинение президенту (сейчас орган находится в ведении Минэкономразвития) и увеличить финансирование медицинской отрасли до 7% ВВП.

