В Госдуме предложили обязать мигрантов вакцинироваться от менингококка

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что хочет предложить главе Роспотребнадзора Анне Поповой обязать мигрантов при въезде в Россию вакцинироваться от менингококка за собственный счет. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Несанкционированные иностранные граждане и их дети едут в нашу страну и становятся рассадником инфекции. ЛДПР давно говорит, что этот поток нужно прекратить», — заявил Слуцкий.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов заявил, что за первые месяцы 2025 года зафиксировали уже вдвое больше случаев заболевания менингококковой инфекцией, чем за весь прошлый год. Ее летальность оценивают в 16%, а многие выжившие остаются инвалидами.

Начало первого в России производства вакцины от менингококка по полному циклу запланировали в Подольске на 2026 год. Ожидается, что она будет на 20% доступнее, чем ее зарубежный аналог, а выпускать будут до трех миллионов доз в год — не только для внутреннего потребления, но и на экспорт.