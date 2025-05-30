Вакцину от менингококка начнут выпускать в Подольске в 2026 году

Производство новой вакцины от менингококка планируют начать в Подольске. Для этого создадут 70 рабочих мест.

Инвестиции в проект могут достичь трех миллиардов рублей. Это будет первое в нашей стране производство полного цикла, включая субстанцию.

Его запустит биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» в рамках соглашения с правительством Московской области. Старт запланирован на 2026 год.

На производстве планируют выпускать до трех миллионов доз в год. Этот объем сможет обеспечить Россию и позволит выйти на внешний рынок При этом лекарство будет на 20% доступнее зарубежного аналога.

«Компания „Петровакс Фарм“ работает на территории округа с 2008 года и зарекомендовала себя как надежный производитель современных биофармацевтических препаратов. Сейчас завод выпускает лекарства и вакцины для терапии онкологических, инфекционных и редких заболеваний. Новый проект станет логичным продолжением масштабного развития предприятия и его вклада в систему здравоохранения страны. Будем в свою очередь оказывать всю необходимую поддержку», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.