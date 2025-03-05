В Госдуме объяснили необходимость давать скидки на абонементы в спортзал людям с ожирением

В Национальное фитнес-сообщество России направят инициативу о предоставлении скидок на абонементы в спортзалы для людей с ожирением. Об этом 360.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по спорту и член партии «Новые люди» Амир Хамитов.

Согласно предложению депутата, людям, страдающим от ожирения, стоит предоставлять специальные условия для покупки абонементов в спортивных учреждениях. По его мнению, принятие этой инициативы может побудить к физической активности тех россиян, которые не могли себе этого позволить из-за недоступных цен.

«Сейчас я направляю эту инициативу в Национальное фитнес-сообщество. Это первое профессиональное объединение операторов фитнес-индустрии, и я очень надеюсь на их поддержку. Ведь борьба с ожирением — это, обобщая, борьба за здоровье нации в целом, и в этой ситуации оставаться в стороне просто нельзя», — сказал он.

Хамитов добавил, что об актуальности проблемы ожирения среди россиян говорил и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Во время своего выступления на форуме «Женщины за здоровое общество» он сообщил, что это заболевание диагностировано у 20,6% мужчин и 27,4% женщин.

Новость о том, что в Госдуме рассматривают возможность предоставления скидок на оплату услуг в фитнес-клубах россиянам, страдающим от ожирения, появилась 5 марта. Амир Хамитов пояснил, что спортивные организации сами будут устанавливать размер скидок. Специальные цены могут варьироваться от степени ожирения человека.