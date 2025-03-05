Россиянам с ожирением захотели давать скидки на абонементы в спортзал

Россиянам, страдающим от ожирения, нужно предоставлять скидки на оплату абонемента в фитнес-клубы и спортзалы. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по спорту и член партии «Новые люди» Амир Хамитов.

По мнению депутата, для борьбы с лишним весом необходимо заниматься физической активностью. Однако из-за цен на клубные карты в фитнес-центры не все желающие могут себе позволить регулярные занятия спортом.

«Моя инициатива направлена на помощь тем, кто хотел бы, но не в состоянии приобретать абонементы. В случае ее одобрения и принятия человек, взяв справку в своей поликлинике, сможет отправиться в спортзал и получить скидку на абонемент», — сказал он и подчеркнул, что принятие этой меры поможет сподвигнуть людей к здоровому образу жизни.

Хамитов также уточнил, что, согласно его предложению, спортивные организации сами будут устанавливать размер скидок. Специальные цены могут варьироваться от степени ожирения человека.

Ранее диетолог Юлия Онуфрийчук рассказала, каким образом можно самостоятельно выявить у себя ожирение. Среди показателей, указывающих на это заболевание, она назвала индекс массы тела выше 27,5 кг/м² для людей в возрасте от 18 до 25 лет и выше 28 кг/м² после 26 лет; увеличение окружности талии больше 80 сантиметров у женщин и больше 94 сантиметров у мужчин.