Врач Чернышова: через парное молоко могут передаться стафилококк и ящур

Не все натуральные продукты приносят пользу здоровью человека. К исключениям относится, например, парное молоко. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.
По ее словам, с вымени животного в продукт попадают различные болезнетворные микроорганизмы. При отсутствии термической обработки есть риск передачи таких инфекций, как мастит и ящур.
Специалист также предупредила о вероятности заразиться стафилококком. Через травмы и воспаления бактерии могут попасть в молоко, размножиться и спровоцировать развитие недуга у человека. Чернышова отдельно подчеркнула, что напиток не стоит употреблять детям.
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