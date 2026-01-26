В ГД предложили включить генетические тесты в диспансеризацию
Терапевт Хухрев: генетические тесты не позволят заранее выявить заболевания
Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили добавить генетические тесты на выявление онкологических и наследственных заболеваний в программу диспансеризации. Документ поступил в распоряжение 360.ru.
С 2026 года такие тесты входят в программу ОМС для россиян, желающих стать родителями. Депутаты предложили расширить программу.
«В долгосрочной перспективе подобный подход поможет снизить смертность от онкологических заболеваний и других тяжелых патологий, а также станет важным шагом в развитии персонализированной медицины в стране», — подчеркнули авторы идеи.
Терапевт Андрей Хухрев в разговоре с 360.ru негативно отнесся к идее. По его словам, выявить предпосылки к болезни таким способом почти невозможно.
«Это, по сути, просто растранжиривание средств. Их можно потратить гораздо эффективнее, хотя бы развивая сеть первичного здравоохранения. Вводить в массовую практику ни разу не дешевый тест — полный анализ генома стоит где-то 20 тысяч», — добавил он.
