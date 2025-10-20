Нижегородские ученые разработали систему для диагностики опухолей мозга

Ученые из Университета Лобачевского разработали систему искусственного интеллекта, способную классифицировать опухоли мозга и оценивать уровень риска для пациентов. Эта технология станет полезным инструментом для врачей при выборе тактики лечения, написал сайт pravda-nn.ru .

Искусственный интеллект, созданный командой исследователей, разработал систему для анализа активности 13 ключевых генов, связанных с тремя основными подтипами глиомы — опухоли головного мозга. Новый подход, разработанный на основе принципов объяснимого искусственного интеллекта, позволяет врачам детально изучать генетические профили опухолей и принимать обоснованные решения.

Руководитель исследовательской группы, директор Научно-исследовательского института биологии старения ННГУ Михаил Иванченко, отметил, что традиционные методы диагностики не всегда обеспечивают точность, необходимую для правильной клинической интерпретации. Новая система позволяет получить подробную картину генетической активности опухоли, давая врачам возможность выбрать наилучшую терапевтическую стратегию.

Система уже используется в лабораторных экспериментах и является перспективной базой для разработки клинических тестов, позволяющих быстро и точно определять тип и характеристики опухолей. Исследователи подчеркивают, что разработка основана на открытом доступе к результатам и прозрачных алгоритмах, что повышает надежность выводов и делает возможным верификацию выводов нейросети.