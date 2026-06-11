В ГД предложили разрешить оценивать поликлиники и больницы через «Госуслуги»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением ввести оценку эффективности медицинского приема через «Госуслуги». Об этом сообщил ТАСС .

Согласно этой идее, пациенты смогут в личном кабинете оценить качество помощи в поликлиниках и больницах. Результаты будут публиковаться ежеквартально, учитываться при оценке региональных Минздравов и влиять на премии врачам.

Подробнее эти вопросы планируется обсудить 19 июня на Всероссийском форуме пациентов, среди участников которого будут также врачи и общественники.

Ранее президент Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, включая «Госуслуги» и систему электронной записи к врачу.