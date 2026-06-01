Путин поручил гарантировать бесперебойную работу важнейших сервисов

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить доступ граждан к ключевым сервисам в Сети даже в период ограничений работы мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений после совещания с членами кабмина 23 апреля.

«Обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“, платежных систем, и доступ граждан к сервисам в период ограничения функционирования сети „Интернет“», — указано в тексте документа.

Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина и главу ФСБ Александра Бортникова. Доклад по теме необходимо предоставить до 1 июля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что отключения интернета обеспечивают безопасность населения.