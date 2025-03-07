В ГД озаботились влиянием татуировок на здоровье

Депутаты Государственной думы потребовали изучить влияние чернил для татуировок на здоровье. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев в Telegram-канале .

«Здоровье и татуировки. Все ли так безопасно? Мы занимаемся обсуждением и анализом законодательного регулирования безопасности татуировок, их химического состава чернил и влияния на здоровье», — написал он.

По словам парламентария, последствия татуировок могут быть долгосрочными и серьезными. Прежде чем решиться набить картинку на своем теле, человек должен знать о возможных рисках. Особенно это касается молодых людей.

Башанкаев призвал ужесточить требования к составу чернил для татуировок. Также важно как можно больше информировать население.

Специалисты предупреждают о риске развития рака из-за больших татуировок — чернила перегружают иммунную систему. Однако тату-мастер Владимир Ермак ранее заявил, что тут не могут быть показателем здоровья.