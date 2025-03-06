Тату-мастер Ермак: татуировки не являются маркером здоровья или состояния человека

Специалисты предупреждают о возможном риске развития рака из-за больших татуировок. По их мнению, чернила могут накапливаться в лимфоузлах и перегружать иммунную систему. При этом тату-мастер Владимир Ермак уверен, что татуировки не могут быть показателем здоровья человека. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Многие обладатели тату ведут правильный образ жизни, занимаются спортом, следят за питанием и не имеют вредных привычек. А некоторые люди без татуировок, напротив, находятся в группе риска из-за своего образа жизни или генетической предрасположенности.

Согласно исследованиям, в России в 2019 году выявили около 640 тысяч новых случаев рака. При этом специалисты отмечают, что татуировки — не единственный фактор риска. В список также входят: курение, злоупотребление алкоголем, хронические гепатиты B и C, генетика, вирус папилломы человека, ожирение, частое посещение солярия, возраст старше 50 лет, плохая экология и работа на опасных производствах.

Татуировки не являются главной причиной развития онкологических заболеваний. Они встречаются как у людей, ведущих здоровый образ жизни, так и у тех, кто относится к группе риска.