В эксперименте с передвижными аптеками примут участие 11 регионов

Более 10 регионов России хотят участвовать в эксперименте с передвижными аптеками. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ, сообщило РИА «Новости» .

Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты в районах, где нет постоянных аптек.

«Субъекты Российской Федерации могут принять участие в эксперименте, подав соответствующее заявление. В ходе разработки законопроекта 11 субъектов Российской Федерации изъявили желания об участии в эксперименте», — отметили в ведомстве.

Речь идет о следующих регионах: Волгоградская область, Красноярский край, Кабардино-Балкарская Республика, Нижегородская область и другие.

Аптечные пункты должны быть оборудованы всем необходимым, включая электронную систему для приема платежей.

Операционный директор сети «Лекарства.ру» Вадим Тренкин отметил, что каждый седьмой житель России сталкивается с трудностями пешего доступа к аптеке.