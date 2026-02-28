В Екатеринбурге герпес уничтожил мозг беременной девушки

В Екатеринбурге беременная девушка перенесла герпетический энцефалит, из-за которого потеряла ребенка и откатилась в интеллектуальном развитии до уровня трехлетнего ребенка. Об этом Ura.ru рассказала руководитель медучреждения Ирина Волкова.

Уральские врачи столкнулись с редким случаем пять лет назад, когда к ним поступила женщина на 22-й неделе беременности с тяжелейшим воспалением мозга. Состояние пациентки было критическим. Ей сделали экстренное кесарево сечение, она выжила, но ребенка не удалось спасти.

«Это один из самых неблагоприятных видов энцефалита», — пояснила Волкова.

После перенесенного девушка практически перестала понимать обращенную к ней речь, не узнавала родных, не помнила свою жизнь. По интеллекту она напоминала трехлетнего ребенка, так как функции левого полушария были утеряны.

Врач уточнила, что у нее полностью оказались разрушены логическое мышление, речь, навыки чтения, письма и счета, ориентация во времени и пространстве. Сохранились только базовые навыки (как ходить и есть) и понимание эмоций, жестов, интонаций и выражения лица.

Для реабилитации девушки задействовали мультидисциплинарный подход. Она постепенно возвращается к нормальному уровню развития, но не вспоминает о своей беременности. Ребенка у нее как будто стерли из памяти, причем это именно результат органического поражения участка мозга, отвечающего за материнский инстинкт.

Ранее врач Елена Волчкова рассказала, что вирус герпеса опасен для беременных женщин, так как способен вызвать выкидыш.