Врач Волчкова сообщила, что вирус герпеса может вызвать серьезные осложнения

Герпес — это не только высыпания на коже, но и потенциально опасный вирус. Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Московского медицинского университета Елена Волчкова рассказала KP.RU о возможных осложнениях при отсутствии контроля над заболеванием.

Волчкова объяснила, что при нормальной работе иммунной системы вирус находится под контролем и не причиняет вреда. Однако при ослабленном иммунитете герпес-вирусы могут вызывать серьезные проблемы. Например, герпес первого типа способен привести к поражению зрительной системы вплоть до слепоты.

Также вирусы семейства герпеса опасны для беременных женщин. Цитомегаловирус может стать причиной выкидыша, а вирус Эпштейна-Барр представляет особую угрозу из-за недостаточной изученности.