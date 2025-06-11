В египетской клубнике нашли плесень

Россельхознадзор обнаружил в быстрозамороженной египетской клубнике превышение нормы плесени в 14 раз и дрожжей в два раза. Это связано с нарушением санитарных правил на производстве, а также с ошибками в хранении и транспортировке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Быстрозамороженные ягоды могут содержать плесень и дрожжи, что опасно для здоровья. Эти микроорганизмы выделяют микотоксины — вредные вещества, вызывающие аллергии, проблемы с кишечником и отравления.

Нарушения по микробиологическим показателям выявила испытательная лаборатория Воронежского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

«Превышение микотоксинов в пробах выявлено впервые с начала этого года», — отметили в ведомстве.

В Россельхознадзоре отметили, что такие показатели нарушают технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Информацию о несоответствиях продукции требованиям качества и безопасности передали заявителю для принятия дальнейших действий.

Ранее врач Ольга Тарасова посоветовала есть не больше двух чашек клубники в день. Клубника — не только источник витаминов A, B, C, а также железа, кальция и йода. В ней много антиоксидантов, клетчатки и других полезных микроэлементов. Регулярное употребление этой ягоды укрепляет иммунитет, снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, улучшает работу нервной системы и пищеварения. Но превышение нормы нежелательно, так как возможна аллергическая реакция и расстройство желудка.