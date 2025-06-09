Врач Тарасова посоветовала есть не больше двух чашек клубники в день

Средняя суточная норма клубники для взрослых составляет 1,5–2 чашки, или 300–400 граммов. Об этом сообщила доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, врач Ольга Тарасова в разговоре с сайтом «Газета.Ru» .

По словам доктора, женщинам лучше ограничить потребление 1–1,5 чашками, мужчинам допустимо съесть чуть больше. Детям рекомендуют давать ягоды осторожно: малышам до трех лет достаточно 50–100 граммов, детям старше — порцию увеличивают постепенно до 200–250 граммов.

Кроме витаминов A, B, C, железа, кальция и йода, клубника богата антиоксидантами, клетчаткой и полезными микроэлементами. Регулярное употребление укрепляет иммунитет, снижает риски сердечно-сосудистых и онкологических болезней, улучшает состояние нервной системы и пищеварения.

Рекомендуемая норма рассчитана исходя из среднего содержания полезных веществ и энергетической ценности. Превышение нормы нежелательно, так как возможна аллергическая реакция и расстройство желудка, предупредила Тарасова.