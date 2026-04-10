В Дагестан направили главного внештатного эпидемиолога Минздрава

В Дагестан по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направили главного внештатного эпидемиолога и специалистов Федерального центра медицины катастроф. Об этом сообщил РИА «Новости» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Медики в Дагестане проводят вакцинацию населения пострадавших от наводнения районов от гепатита А. Медицинские службы работают в усиленном режиме», — сказал Кузнецов.

Кузнецов также отметил, что стационары работают штатно. Коечной мощности достаточно для оказания плановой и экстренной помощи, все необходимые лекарства в наличии.

Ранее в Чеченскую Республику, где сейчас действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за паводков, прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он будет заниматься координацией устранения последствий стихии.