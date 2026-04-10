Глава МЧС прибыл в Чечню для координации устранения последствий паводков

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Чеченскую Республику, где из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров, председатель правительства региона Магомед Даудов и начальник территориального подразделения ведомства Алихан Цакаев лично встретили Куренкова в аэропорту Грозного.

Министр посетит наиболее подтопленные районы, чтобы оценить обстановку и масштабы последствий стихии на месте. Также глава МЧС проведет координационное совещание с Рамзаном Кадыровым.

Накануне в Дагестане и Чечне из-за наводнения ввели режим ЧС федерального уровня. По словам главы республики Сергея Меликова, это необходимо для дополнительной поддержки пострадавшего региона и привлечения резервов для ликвидации стихии.