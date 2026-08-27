В Британии нейрохирурги впервые в мире удалили опухоль мозга с помощью ИИ

В Великобритании впервые в мире провели операцию по удалению опухоли мозга при участии искусственного интеллекта. Пациентом лондонских нейрохирургов стал 48-летний Рис Хибберт, сообщила пресс-служба больницы университетского колледжа Лондона (UCLH).

Успешная операция прошла в национальной больнице неврологии и нейрохирургии в Лондоне. Пока пациент восстанавливался, ее подробности держали в секрете.

Во время операции хирургическая бригада полностью контролировала процесс. Система ИИ при этом анализировала видео с камер в режиме реального времени и помогала определить ключевые структуры — нервы и кровеносные сосуды, которые следовало избегать при удалении опухоли размером около 11 миллиметров. Она находилась в гипофизе Хибберта.

Мужчина смог самостоятельно ходить, не используя очки и трость, уже через неделю после операции. Благодаря применению ИИ нейрохирурги спасли ему зрение во время удаления опухоли. Как отметили представители здравоохранения, ошибка даже на миллиметр могла привести к слепоте, инсульту и даже смерти пациента.

Ранее подмосковные нейрохирурги спасли женщину, удалив у нее опухоль на стыке головного и спинного мозга.