Нейрохирурги МОНИКИ спасли женщину со сдавливавшей ствол головного мозга опухолью
Женщина поступила в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского с жалобами на головные боли и головокружение в последние несколько месяцев. У нее выявили крупную опухоль на стыке головного и спинного мозга, сообщили в региональном Минздраве.
Со временем у пациентки начались проблемы со слухом и координацией. В ходе обследования у нее выявили менингиому. Новообразование сдавливало продолговатый мозг, отвечающий за жизненно важные функции организма. Это грозило необратимыми последствиям вплоть до летального исхода.
Женщине провели четырехчасовую операцию, в ходе которой опухоль удалили при помощи интраоперационного нейрофизиологического мониторинга. Современная техника позволила контролировать состояние нервных структур в режиме реального времени.
«Подобные вмешательства относятся к числу наиболее сложных в нейрохирургии: опухоль находилась в непосредственной близости от ствола мозга, позвоночных артерий и черепных нервов, отвечающих в том числе за глотание и речь. Нашей задачей было не только удалить опухоль и устранить компрессию ствола мозга, но и максимально сохранить функционально значимые сосудистые и нервные структуры», — рассказал руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.
На третьи сутки состояние пациентки стабилизировалось, четкость речи восстановилась, женщину выписали и направили на реабилитацию.
В Минздраве напомнили, что при длительных головных болях, головокружениях, нарушениях слуха и коррдинации необходимо срочно обратиться за помощью.