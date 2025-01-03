В Белоруссии создали первый противоопухолевый препарат

Первый противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных клеток-киллеров человека зарегистрировали в Белоруссии. Об этом сообщило издание «Медицинский вестник» .

Сотрудники Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии создали технологию, которая представляет собой пересадочный материал, полученный на основе клеток человека. При этом последние не подвергались существенным манипуляциям, за исключением эмбриональных, фетальных стволовых и половых клеток.

Естественные клетки-киллеры — это популяция лимфоцитов врожденного звена иммунитета. Они способны бороться с вирусами и опухолями, создавая иммунный ответ.

Этот продукт смогут использовать в адоптивной клеточной терапии онкологических заболеваний, в частности, при лечении неходжкинских лимфом и миеломной болезни.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для каждого пациента будут создавать индивидуальную в акцину от рака, так как не существует двух похожих опухолей.