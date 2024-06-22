В Англии начались испытания индивидуальных вакцин от рака

А Великобритании начали испытывать индивидуальные вакцины против рака. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании на своем сайте .

Вакцину будут создавать индивидуально под каждого пациента. Синтез препарата займет несколько недель. Ученые рассчитывают, что эти средства «научат» организм искать и убивать раковые клетки.

Доступ к вакцинам получат пациенты, подходящие под критерии отбора, которые сдадут анализ крови и образец раковой ткани. Национальная служба здравоохранения Великобритании зачислила десятки пациентов на участие в программе разработке противораковых вакцин.

«По мере того, как в больницах по всей стране будет проводиться все больше таких исследований, наша служба подбора обеспечит возможность получения доступа к индивидуальным вакцинам как можно большему числу пациентов, имеющих на это право», — заявила глава службы Аманда Притчард.

Вакцины против рака разрабатываются и в России. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые результаты доклинических исследований такого препарата ученые представят до конца года. После этого начнутся клинические испытания.